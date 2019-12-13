Женская сборная России проиграла в полуфинале чемпионата мира по гандболу
Женская сборная России по гандболу в полуфинале чемпионата мира в Японии проиграла команде Нидерландов со счётом 32:33. В составе сборной России самым результативным игроком стала Анна Вяхирева (11 мячей).
Гандбол. Женщины. Чемпионат мира. Полуфинал. Кумамото, Япония
Россия — Нидерланды — 32:33 (16:16).
Для сборной России это поражение стало первым на чемпионате мира—2019. Ранее подопечные Амброса Мартина оказались сильнее команд Китая, Аргентины, ДР Конго, Японии, Швеции, Румынии, Черногории и Испании.
Во втором полуфинале сыграют сборные Норвегии и Испании.
Чемпионат мира по гандболу среди женщин завершится 15 декабря. Победитель соревнований получит путёвку на Олимпийские игры 2020 года в Токио.
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