Женская сборная России проиграла в полуфинале чемпионата мира по гандболу

Женская сборная России по гандболу в полуфинале чемпионата мира в Японии проиграла команде Нидерландов со счётом 32:33. В составе сборной России самым результативным игроком стала Анна Вяхирева (11 мячей).



Гандбол. Женщины. Чемпионат мира. Полуфинал. Кумамото, Япония

Россия — Нидерланды — 32:33 (16:16).



Для сборной России это поражение стало первым на чемпионате мира—2019. Ранее подопечные Амброса Мартина оказались сильнее команд Китая, Аргентины, ДР Конго, Японии, Швеции, Румынии, Черногории и Испании.

Во втором полуфинале сыграют сборные Норвегии и Испании.

Чемпионат мира по гандболу среди женщин завершится 15 декабря. Победитель соревнований получит путёвку на Олимпийские игры 2020 года в Токио.