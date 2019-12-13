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Гайтюкевич и Жаровцев — вторые на этапе Кубка Европы по бобслею в Винтерберге

Гайтюкевич и Жаровцев — вторые на этапе Кубка Европы по бобслею в Винтерберге
Другие / Прочие виды спорта 0

Россияне Ростислав Гайтюкевич и Владислав Жаровцев стали вторыми в соревнованиях двоек на этапе Кубка Европы по бобслею в канадском Винтерберге.

По итогам двух попыток Ростислав и Владислав показали результат 1 минута 51,41 секунды. Победу одержал немецкий экипаж Ричарда Элснера и Хенрика Боссе (1:50,99), обладателями бронзовой награды стали их соотечественники Ханс Петер Ханнигхофер и Мальте Швенцфайер (1:51,52).

Бобслей. Кубок Европы. Винтерберг, Канада
Мужчины. Двойки.

1. Ричард Элснер/Хенрик Боссе (Германия)
2. Ростислав Гайтюкевич/Владислав Жаровцев (Россия)
3. Ханс Петер Ханнигхофер/Мальте Швенцфайер (Германия)...
13. Дмитрий Попов/Павел Травкин (Россия)
14. Александр Бредихин/Денис Коротков (Россия).

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