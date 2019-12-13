Российская скелетонистка Никитина — первая на этапе Кубка мира в США

Российская скелетонистка Елена Никитина одержала победу на втором этапе Кубка мира, который проходит в Лейк-Плэсиде (США). По сумме двух заездов 27-летняя спортсменка показала время 1 минута 49,93 секунды.
Серебряную награду завоевала немка Жаклин Лёллинг (+1,12), третьей стала представительница Австрии Жанин Флок (+1,18).
На первом этапе, который также прошел в Лейк-Плэсиде, Никитина стала пятой, победу одержала Лёллинг.
Скелетон. Кубок мира. Лейк-Плэсид, США
Второй этап. Женщины
1. Елена Никитина (Россия) — 1:49,93
2. Жаклин Лёллинг (Германия) — +1,12
3. Жанин Флок (Австрия) — +1,18...
14. Алина Тарарыченкова (Россия) — +2,29
15. Юлия Канакина (Россия) — +2,38.
Общий зачёт Кубка мира
1. Жаклин Лёллинг — 435 очков
2. Жанин Флок — 410
3. Елена Никитина — 409.
В прошедшем сезоне Никитина стала первой российской скелетонисткой, одержавшей победу в общем зачете Кубка мира.
- 13 декабря 2019
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