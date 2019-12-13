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Объявившая о приостановке карьеры Загитова планирует учиться на тренера

Объявившая о приостановке карьеры Загитова планирует учиться на тренера
Другие / Фигурное катание 0

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, которая 13 декабря объявила о решении приостановить выступление в соревнованиях, поделилась планами на будущее.

«Скоро экзамены? Я уже готовлюсь к ЕГЭ. Буду сдавать русский, математику — из обязательных, а ещё биологию. Потом буду поступать в институт. Скорее всего, спортивный, так как вся жизнь крутится вокруг спорта. Наверное, буду учиться на тренера», — сказала Загитова в эфире Первого канала.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях. Чемпионка мира 2019 года. Чемпионка Европы 2018 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года. Победительница и серебряный призёр финалов Гран-при. Чемпионка мира среди юниоров — 2017. Чемпионка России 2018 года.

Загитова приняла решение приостановить карьеру
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