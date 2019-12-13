Траньков не согласился с мнением, что женского фигурного катания больше нет

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков сказал, что не согласен с теми, кто считает, что женского катания больше нет, а также прокомментировал возможность введения в этом виде спорта возрастного ценза.



«Я не разделяю мнения людей, которые говорят, что женского фигурного катания больше нет, а есть только детское. Это уже сложившаяся тенденция, которая есть и в художественной гимнастике, например. Существуют также правила Международного союза конькобежцев (ISU).

Есть ли выход из этого, кроме поднятия возрастного ценза? У нас есть только юниорский разряд и взрослый, в котором можно уже выступать с 15 лет. Всё это разговоры в пользу бедных. Не важно, женское оно или детское, это фигурное катание проходит по правилам. И если Косторная, Щербакова и Трусова имеют право по этим правилам участвовать, то они будут это делать и будут побеждать. Правила нужно соблюдать. И если взрослые женщины не могут конкурировать с девочками 15–16, то ничего тут не поделаешь. Такой вот сейчас у нас, у фигуристов, короткий век», — сказал Траньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Сегодня, 13 декабря, 17-летняя олимпийская чемпионка Алина Загитова объявила в прямом эфире о решении приостановить выступление в профессиональном фигурном катании на неопределённый срок.