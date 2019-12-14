Медведева призвала болельщиков прекратить устраивать травлю фигуристок

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева обратилась к болельщикам, с просьбой перестать писать оскорбительные комментарии на страницах спортсменов, их близких и тренеров в социальных сетях.
«Я благодарна всем своим поклонникам, кто меня защищает. Но прошу вас понять — мы все устали от этого бесконечного хейта, который ежедневно выплескивается на наши страницы, страницы наших друзей и тренеров. Я очень хочу, чтобы фигурное катание снова стало тем видом спорта, где все восхищаются красотой, где нет места злобе и травле. Давайте любить его вместе!» — написала Медведева на своей странице в «Инстаграме».
Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года. Двукратная чемпионка и бронзовый призёр чемпионатов мира. Двукратная чемпионка Европы.
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