Медведева призвала болельщиков прекратить устраивать травлю фигуристок

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева обратилась к болельщикам, с просьбой перестать писать оскорбительные комментарии на страницах спортсменов, их близких и тренеров в социальных сетях.



«Я благодарна всем своим поклонникам, кто меня защищает. Но прошу вас понять — мы все устали от этого бесконечного хейта, который ежедневно выплескивается на наши страницы, страницы наших друзей и тренеров. Я очень хочу, чтобы фигурное катание снова стало тем видом спорта, где все восхищаются красотой, где нет места злобе и травле. Давайте любить его вместе!» — написала Медведева на своей странице в «Инстаграме».

Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года. Двукратная чемпионка и бронзовый призёр чемпионатов мира. Двукратная чемпионка Европы.