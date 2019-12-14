Российский скелетонист Третьяков — первый на этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде

Олимпийский чемпион Сочи — 2014 Александр Третьяков занял первое место на втором этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде (США). Российский скелетонист показал время 1 минута 46,55 секунды.



Второе место занял представитель Латвии Мартин Дукурс (1.46,59), третьим стал немец Феликс Кайзингер (1.46,97).



В заезде также принимали участие россияне Никита Трегубов и Евгений Рукосуев. Первый финишировал с седьмым временем, второй показал 16-й результат.



Лейк-Плэсид. Кубок мира. Скелетон. Мужчины



1. Александр Третьяков (Россия) — 1.46,55

2. Мартин Дукурс (Латвия) — 1.46,59

3. Феликс Кайзингер (Германия) — 1.46,97

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7. Никита Трегубов (Россия) — 1.47,13

16. Евгений Рукосуев (Россия) — 1.47,98

Третий этап Кубка мира пройдёт 5 января в Винтерберге (Германия).