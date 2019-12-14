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Российский скелетонист Третьяков — первый на этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде

Российский скелетонист Третьяков — первый на этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде
Другие / Прочие виды спорта 0

Олимпийский чемпион Сочи — 2014 Александр Третьяков занял первое место на втором этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде (США). Российский скелетонист показал время 1 минута 46,55 секунды.

Второе место занял представитель Латвии Мартин Дукурс (1.46,59), третьим стал немец Феликс Кайзингер (1.46,97).

В заезде также принимали участие россияне Никита Трегубов и Евгений Рукосуев. Первый финишировал с седьмым временем, второй показал 16-й результат.

Лейк-Плэсид. Кубок мира. Скелетон. Мужчины

1. Александр Третьяков (Россия) — 1.46,55
2. Мартин Дукурс (Латвия) — 1.46,59
3. Феликс Кайзингер (Германия) — 1.46,97
...
7. Никита Трегубов (Россия) — 1.47,13
16. Евгений Рукосуев (Россия) — 1.47,98

Третий этап Кубка мира пройдёт 5 января в Винтерберге (Германия).

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