Российский скелетонист Третьяков — первый на этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде

Олимпийский чемпион Сочи — 2014 Александр Третьяков занял первое место на втором этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде (США). Российский скелетонист показал время 1 минута 46,55 секунды.
Второе место занял представитель Латвии Мартин Дукурс (1.46,59), третьим стал немец Феликс Кайзингер (1.46,97).
В заезде также принимали участие россияне Никита Трегубов и Евгений Рукосуев. Первый финишировал с седьмым временем, второй показал 16-й результат.
Лейк-Плэсид. Кубок мира. Скелетон. Мужчины
1. Александр Третьяков (Россия) — 1.46,55
2. Мартин Дукурс (Латвия) — 1.46,59
3. Феликс Кайзингер (Германия) — 1.46,97
...
7. Никита Трегубов (Россия) — 1.47,13
16. Евгений Рукосуев (Россия) — 1.47,98
Третий этап Кубка мира пройдёт 5 января в Винтерберге (Германия).
- 14 декабря 2019
-
01:55
-
00:57
-
00:16
-
00:02
- 13 декабря 2019
-
23:48
-
23:39
-
23:29
-
23:01
-
22:55
-
22:51
-
22:35
-
22:26
-
22:15
-
22:08
-
21:32
-
21:12
-
21:00
-
20:21
-
20:12
-
19:05
-
18:51
-
16:12
-
15:44
-
15:00
-
14:19
-
14:04
-
13:54
-
13:47
-
13:22
-
13:00
-
12:56
-
12:52
-
12:46
-
12:28
-
12:26