Москвина — о Загитовой: ей нужен отдых эмоциональный, физический, моральный

Российский тренер по фигурному катанию Тамара Москвина надеется, что олимпийская чемпионка Алина Загитова сможет возобновить карьеру после психологического и физического отдыха.

«Судя по тому интервью, которое я услышала, это её решение, которое одобрено её тренерами, и этот неспонтанный шаг назревал давно, поэтому лучше принять решение самостоятельно и разумно, чем, допустим, довольствоваться тем, когда тебя что-то вынудит закончить катание. Они очень правильно выбрали термин, обозначили, что она пока приостанавливает. Если бы она сказала, что закончила, это был бы конец, но она сказала — „приостанавливает“. Это правильно, потому что многие спортсмены высокого уровня, которые находятся на вершине мастерства и обязаны его демонстрировать зрителям всё время, они требуют отдыха эмоционального, физического, морального. Отдыха от ответственности за мастерство.

И в этом термине сквозит надежда, что если что-то приостановлено, то оно может быть и возобновлено. Это оставляет надежду, что после эмоционального и физического отдыха Алина попробует снова набрать форму и начать выступать", — цитирует Москвину ТАСС.