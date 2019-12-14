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Тренеры Сипре объяснили 13-летней девочке, зачем фигурист прислал ей фото пениса

Тренеры Сипре объяснили 13-летней девочке, зачем фигурист прислал ей фото пениса
Другие / Фигурное катание 0

Стали известны некоторые подробности громкого скандала с участием французского фигуриста Моргана Сипре, которого обвиняют в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней девочке, информирует USA Today.

Ранее сообщалось, что в декабре 2017 года француз отправил на тот момент 13-летней американской фигуристке пару фотографий своего полового органа. Он сделал это со своей верифицированной страницы в «Инстаграме».

Девочка не скрывает, что просила спортсмена прислать ей фотографии эротического содержания. По её словам, это было сделано по просьбе тренера Винни Диспенцы, который взамен предложил ей и её подруге пиццу.

«Этот тренер мне угрожал. Говорил, если я что-то расскажу об этом, то больше никогда попаду на каток», — сказала девочка.

Как утверждает американская пресса, тренеры француза Джон Циммерман и Сильвия Фонтана узнали о произошедшем и стали шантажировать девочку и её семью. Именитые специалисты обратились к юной спортсменке и попытались выставить её виновной. При этом тренеры заявили, что та получила запрошенные фотографии, поскольку она очень красивая, а у мужчин есть свои потребности.

Все три тренера после публикации статьи выступили с совместным заявлением. Они подчеркнули, что шокированы обвинениями и не имеют отношения к этой истории.

Сипре отметил, что ему нечего сказать по этому поводу.

Французского фигуриста Сипре обвиняют в домогательствах к 13-летней девочке
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