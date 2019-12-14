Загитова опубликовала фото из раздевалки

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова поделилась с поклонниками своим фото из раздевалки. Накануне спортсменка приняла участие в репетиции шоу Татьяны Навки «Спящая красавица», где она выступит в главной роли.

«Настроение», — написала под снимком фигуристка.

Фото: Инстаграм Алины Загитовой

13 декабря 17-летняя Загитова объявила в прямом эфире о решении приостановить выступление в профессиональном фигурном катании на неопределённый срок.

Алина — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях. Чемпионка мира 2019 года. Чемпионка Европы 2018 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года. Победительница и серебряный призёр финалов Гран-при. Чемпионка мира среди юниоров — 2017. Чемпионка России 2018 года.