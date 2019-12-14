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«За свой юмор попаду в ад». Ефимова пошутила о санкциях ВАДА

«За свой юмор попаду в ад». Ефимова пошутила о санкциях ВАДА
Другие / Водные виды спорта 0

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова пошутила по поводу санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в адрес России. Она проиллюстрировала их кадром из советской комедии «Джентльмены удачи».

«Вы кто такие? Нейтральные спортсмены из России», — подписала снимок россиянка.

«Когда-нибудь за свой юмор, иронию и сарказм я попаду в ад… Но не знаю, как бы выжила без этого», – добавила Ефимова.

Фото: Инстаграм Юлии Ефимовой

9 декабря исполнительный комитет ВАДА принял решение запретить российским спортсменам участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях в течение четырёх лет.

Ефимова — трёхкратный призёр Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта России. Также Юлия является рекордсменом по количеству медалей чемпионатов мира среди российских пловцов — 17 (6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые).

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