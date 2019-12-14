Жулин: зачем Загитовой учить четверные и соответствовать 15-летним?

Российский тренер Александр Жулин выразил мнение, что олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой нет смысла возвращаться в спорт, поскольку она уже всего достигла.

17-летняя Загитова сообщила, что приостанавливает карьеру.

«Зачем возвращаться, если не можешь ни на что больше претендовать? Очевидно, что человек, который выиграл всё на свете, уже не имеет той мотивации, чтобы учить в этом возрасте четверные и соответствовать 15-летним. Абсолютно верное решение, и дай ей бог здоровья. Она радовала нас всеми программами, шикарными прокатами, но это спорт, всё идёт вперед, ведь когда-то и она создала такую же ситуацию для Жени Медведевой, и это нормально — спорт омолодился, деваться некуда.

Да, конечно, можно было бы создать юниорский, молодёжный до 17 лет и взрослый чемпионаты с 17 лет, но даже я, кто всегда ратовал за катание Эшли Вагнер, Загитовой, Каролины Костнер, сейчас понимаю: это утопическая идея. Это действительно красотища, но даже я признал: безумно интересно смотреть на пять четверных Александры Трусовой, на Алёну Косторную.На мой взгляд, на сегодняшний день она воплощение всего — молодость, прыжки, потрясающее катание. Валиева такая же подрастает.

Так что абсолютно верное решение приняла Алина. Зачем ей падать с двойных акселей, когда другие четверные прыгают", — цитирует Жулина ТАСС.