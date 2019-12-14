Лайшев: Загитова слишком рано стала взрослой, такое не каждый выдержит

Директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что олимпийская чемпионка Алина Загитова была вынуждена очень рано повзрослеть, а с таким бременем может справиться не каждый.

Ранее 17-летняя фигуристка объявила, что приостанавливает выступления.

«Она очень талантливый человек, не растратила потенциал. Можно понять. Поражаюсь достижениями фигуристок, хотя мы непосредственно с ними работаем. Она в 10-м классе выиграла Олимпийские игры в такой тяжёлой борьбе, а я был в Пхёнчхане вместе с ними, это огромная психологическая нагрузка, она не ожидала сама этого. Потом мы всей школой уговаривали её поехать на чемпионат мира 2019 года в Японию, она не хотела, но в итоге поехала и выиграла. Затем уговаривали поехать на финал Гран-при, но она совсем ещё девчонка, учится в 11-м классе, на ней лежит большая нагрузка, у неё семья. Ей резко пришлось стать взрослой, я бы так сказал, и это не каждый выдержит.

У спортсменов во всех видах есть пресыщение залом, татами, ковром, льдом. Иногда достаточно даже трёх месяцев, чтобы голова отдохнула и опять потянуло в зал, такое существует во всех видах спорта. К 17 годам она самая выдающаяся одиночница за всю историю российского и советского женского катания", — цитирует Лайшева ТАСС.