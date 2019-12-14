Непомнящий сыграл вничью с Со в четвертьфинале этапа Гран-при в Иерусалиме

Российские гроссмейстеры Сергей Карякин, Ян Непомнящий, Дмитрий Андрейкин и Дмитрий Яковенко завершили вничью первые четвертьфинальные партии 4-го этапа серии Гран-при Международной шахматной федерации (ФИДЕ), организуемого компанией World Chess. Соревнования проходят в Иерусалиме.

В четвертьфинале Карякин играл с китайцем Вэй И, Непомнящий — с американцем Уэсли Со, Андрейкин — с французом Максимом Вашье-Лагравом, Яковенко — с чехом Давидом Наварой.

Все российские шахматисты вышли в четвертьфинал по итогам тай-брейка первого раунда соревнований.

Ответные четвертьфинальные партии с классическим контролем времени состоятся завтра, 15 декабря. Если по итогам двух классических партий в паре будет зафиксирована ничья, шахматисты определят сильнейшего на тай-брейке 16 декабря.