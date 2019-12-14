Лыжник Устюгов объяснил неудачу в спринте на этапе Кубка мира в Давосе

Российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал неудачный старт в спринтерской гонке свободным стилем на этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария). Устюгов квалифицировался с 11-м временем, но завершил борьбу за медали уже в четвертьфинале, заняв итоговое 26-е место.
«Немного хотелось бы сказать по сегодняшнему дню. Пролог был неплохой, а в четвертьфинале проспал свой старт и в итоге финишировал шестым.
Маленькая заминка была со шведом в повороте, палкой упёрся ему в ногу и, чтобы избежать завала, отвлёкся и потерял позиции», — сказал Устюгов в видеоролике на своей странице в «Инстаграме».
Видео доступно в «инстаграме» Сергея Устюгова.
Победу в спринте одержал норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. Глеб Ретивых, единственный россиянин, вышедший в финал, финишировал пятым.
- 14 декабря 2019
-
21:09
-
20:58
-
20:57
-
20:39
-
19:46
-
19:25
-
19:13
-
18:57
-
18:03
-
17:47
-
17:40
-
16:53
-
15:45
-
14:47
-
14:39
-
13:57
-
12:56
-
12:52
-
12:26
-
12:08
-
11:53
-
11:41
-
11:31
-
11:03
-
10:53
-
10:19
-
09:29
-
09:18
-
09:13
-
09:03
-
06:40
-
01:55
-
00:57
-
00:16
-
00:02