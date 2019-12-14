Лыжник Устюгов объяснил неудачу в спринте на этапе Кубка мира в Давосе

Российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал неудачный старт в спринтерской гонке свободным стилем на этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария). Устюгов квалифицировался с 11-м временем, но завершил борьбу за медали уже в четвертьфинале, заняв итоговое 26-е место.

«Немного хотелось бы сказать по сегодняшнему дню. Пролог был неплохой, а в четвертьфинале проспал свой старт и в итоге финишировал шестым.

Маленькая заминка была со шведом в повороте, палкой упёрся ему в ногу и, чтобы избежать завала, отвлёкся и потерял позиции», — сказал Устюгов в видеоролике на своей странице в «Инстаграме».

Видео доступно в «инстаграме» Сергея Устюгова.

Победу в спринте одержал норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. Глеб Ретивых, единственный россиянин, вышедший в финал, финишировал пятым.