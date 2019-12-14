Россиянка Костенюк выиграла этап Гран-при ФИДЕ в Монако

В заключительном, 11-м туре этапа женского Гран-при ФИДЕ в Монако российская шахматистка Александра Костенюк белыми фигурами обыграла немку Элизабет Петц. Партия завершилась после 42-го хода.



Еще одна россиянка, Александра Горячкина, уступила представительнице Индии Хампи Конеру. Стоит отметить, что Горячкина лидировала в турнирной таблице перед заключительными матчами.



Сыграли свои матчи и ещё две российские шахматистки. Екатерина Лагно обыграла Пию Крамлинг из Швеции, а Валентина Гунина сыграла вничью с украинкой Анной Музычук.



По итогам 11 туров Костенюк, Горячкина и Конеру набрали одинаковое количество баллов (по семь), однако победительницей по дополнительным показателям стала Костенюк.



Итоговое положение спортсменок:



1. Александра Костенюк (Россия) — 7.

2. Хампи Конеру (Индия) — 7.

3. Александра Горячкина (Россия) — 7.

4. Екатерина Лагно (Россия) — 6,5.

5. Анна Музычук (Украина) — 6…

12. Валентина Гунина (Россия) — 2.