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Россиянка Костенюк выиграла этап Гран-при ФИДЕ в Монако

Россиянка Костенюк выиграла этап Гран-при ФИДЕ в Монако
Другие / Шахматы 0

В заключительном, 11-м туре этапа женского Гран-при ФИДЕ в Монако российская шахматистка Александра Костенюк белыми фигурами обыграла немку Элизабет Петц. Партия завершилась после 42-го хода.

Еще одна россиянка, Александра Горячкина, уступила представительнице Индии Хампи Конеру. Стоит отметить, что Горячкина лидировала в турнирной таблице перед заключительными матчами.

Сыграли свои матчи и ещё две российские шахматистки. Екатерина Лагно обыграла Пию Крамлинг из Швеции, а Валентина Гунина сыграла вничью с украинкой Анной Музычук.

По итогам 11 туров Костенюк, Горячкина и Конеру набрали одинаковое количество баллов (по семь), однако победительницей по дополнительным показателям стала Костенюк.

Итоговое положение спортсменок:

1. Александра Костенюк (Россия) — 7.
2. Хампи Конеру (Индия) — 7.
3. Александра Горячкина (Россия) — 7.
4. Екатерина Лагно (Россия) — 6,5.
5. Анна Музычук (Украина) — 6…
12. Валентина Гунина (Россия) — 2.

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