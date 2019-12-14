Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Ретивых: третий год подряд остаюсь в Давосе на 5-м месте

Ретивых: третий год подряд остаюсь в Давосе на 5-м месте
Другие / Лыжный спорт 0

Российский лыжник Глеб Ретивых поблагодарил болельщиков за поддержку в спринтерской гонке свободным стилем на этапе Кубка мира в Давосе. Ретивых стал единственным россиянином, вышедшим в финал, но занял только пятое место.

«Всем огромное спасибо за поддержку. Главное, верьте в лыжную русскую команду. Сегодня очень хотел попасть на пьедестал, после плохого старта сезона. Третий год подряд остаюсь в Давосе на 5-м месте, тут очень коварная трасса на высоте 1600 метров», — написал Ретивых на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Глеба Ретивых.

Победу в спринте одержал норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. Александр Большунов, Сергей Устюгов и Александр Терентьев остановились на стадии четвертьфинала.

Клебо выиграл спринт на этапе КМ в Давосе, Ретивых — пятый
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019