Ретивых: третий год подряд остаюсь в Давосе на 5-м месте
Российский лыжник Глеб Ретивых поблагодарил болельщиков за поддержку в спринтерской гонке свободным стилем на этапе Кубка мира в Давосе. Ретивых стал единственным россиянином, вышедшим в финал, но занял только пятое место.
«Всем огромное спасибо за поддержку. Главное, верьте в лыжную русскую команду. Сегодня очень хотел попасть на пьедестал, после плохого старта сезона. Третий год подряд остаюсь в Давосе на 5-м месте, тут очень коварная трасса на высоте 1600 метров», — написал Ретивых на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» Глеба Ретивых.
Победу в спринте одержал норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. Александр Большунов, Сергей Устюгов и Александр Терентьев остановились на стадии четвертьфинала.
Клебо выиграл спринт на этапе КМ в Давосе, Ретивых — пятый
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