Ретивых: третий год подряд остаюсь в Давосе на 5-м месте

Российский лыжник Глеб Ретивых поблагодарил болельщиков за поддержку в спринтерской гонке свободным стилем на этапе Кубка мира в Давосе. Ретивых стал единственным россиянином, вышедшим в финал, но занял только пятое место.

«Всем огромное спасибо за поддержку. Главное, верьте в лыжную русскую команду. Сегодня очень хотел попасть на пьедестал, после плохого старта сезона. Третий год подряд остаюсь в Давосе на 5-м месте, тут очень коварная трасса на высоте 1600 метров», — написал Ретивых на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Глеба Ретивых.

Победу в спринте одержал норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. Александр Большунов, Сергей Устюгов и Александр Терентьев остановились на стадии четвертьфинала.