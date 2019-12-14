Тарасова: желаю Коляде здоровья — и физического, и морального

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала отказ Михаила Коляды от участия в чемпионате России. Она рассказала также о том, как будет проходить отбор на чемпионаты мира и Европы.



«Мы поедем на чемпионат России и будем смотреть на тех, кто будет там выступать. И там будут люди отбираться для выступления на чемпионате Европы и мира, работать не на жизнь, а на смерть. У нас очень трудные соревнования, тяжёлый отбор. Мише Коляде я писала, желаю ему всяческого выздоровления — и физического, и морального», — цитирует Тарасову ТАСС.

Причиной отказа Коляды от выступления стала затянувшаяся болезнь. Чемпионат России по фигурному катанию будет проходить в Красноярске с 26 по 29 декабря.