Команда Тутберидзе жёстко ответила Тарасовой и Плющенко

Команда Этери Тутберидзе, в которую входят Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков, жёстко ответила критикам объявленного накануне решения олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Спортсменка приостановила спортивную карьеру.

«Уважаемые любители и доброжелатели фигурного катания! Почитав на досуге ваши многочисленные интервью и комментарии, решили к вам обратиться.

Уважайте решение величайшей спортсменки и труд всего тренерского штаба, который привёл Алину Загитову и других спортсменов к результатам, которыми они будут гордиться всю свою жизнь.

Уважаемая Татьяна Анатольевна Тарасова, за три программы Алина Загитова показала спортивного результата больше, чем некоторые спортсмены за десять. Очень жаль, что в пору величайших достижений Алины вы так много её критиковали. Наверное, из-за огромной любви. В таком случае остальным нашим спортсменам очень хочется пожелать немного меньше вашей любви и заботы.

Евгений Плющенко, вас на данный момент тренером никак нельзя назвать. Вы не воспитали и не научили ни одного спортсмена ничему. Ваши периодические попытки купить, в прямом смысле этого слова, готовых спортсменов, только лишь мешают нашей профессиональной работе. Вам не удалось заманить к себе Алину, как вы ни пытались унизить нас в её глазах. Желаем вам воспитать хотя бы одного своего спортсмена. Правда, для этого нужно посещать тренировочный процесс.

Желаем всем добра и здоровья. Тренерский штаб Тутберидзе ТГД», — говорится в обращении, опубликованном на странице команды Тутберидзе в «Инстаграме».

Комментируя решение Загитовой, Татьяна Тарасова выразила сожаление, что спортивная жизнь олимпийской чемпионки измеряется тремя программами. Евгений Плющенко предположил, что Загитова может уйти к другим тренерам, просто не сразу сделала такое объявление.

Фото доступно в «инстаграме» TeamTutberidze.