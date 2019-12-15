Россиянин Слуев выиграл бронзовую медаль на этапе Кубка мира по сноуборду
Российский сноубордист Игорь Слуев выиграл бронзовую медаль в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Италии. В малом финале турнира Слуев опередил представителя Австрии Лукаса Матиаса.
Другие представители России на этом этапе Кубка мира выступили значительно хуже. Лучшим из них стал Дмитрий Логинов — 15 место.
Сноуборд. Кубок мира. Кортина-д’Ампеццо, Италия.
Мужчины. Параллельный гигантский слалом
1. Роланд Фишналлер (Италия)
2. Ли Сан Хо (Корея)
3. Игорь Слуев (Россия)
4. Лукас Матиес (Австрия)
5. Радослав Янков (Болгария)
…
6. Штефан Баумайстер (Германия)
…
15. Дмитрий Логинов (Россия)
…
19. Вик Уайлд (Россия)...
21. Дмитрий Сарсембаев (Россия)
22. Ярослав Степанко (Россия)...
29. Андрей Соболев (Россия).
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