Россиянин Слуев выиграл бронзовую медаль на этапе Кубка мира по сноуборду

Российский сноубордист Игорь Слуев выиграл бронзовую медаль в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Италии. В малом финале турнира Слуев опередил представителя Австрии Лукаса Матиаса.



Другие представители России на этом этапе Кубка мира выступили значительно хуже. Лучшим из них стал Дмитрий Логинов — 15 место.



Сноуборд. Кубок мира. Кортина-д’Ампеццо, Италия.



Мужчины. Параллельный гигантский слалом



1. Роланд Фишналлер (Италия)

2. Ли Сан Хо (Корея)

3. Игорь Слуев (Россия)

4. Лукас Матиес (Австрия)

5. Радослав Янков (Болгария)

…

6. Штефан Баумайстер (Германия)

…

15. Дмитрий Логинов (Россия)

…

19. Вик Уайлд (Россия)...

21. Дмитрий Сарсембаев (Россия)

22. Ярослав Степанко (Россия)...

29. Андрей Соболев (Россия).