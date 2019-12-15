Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Россиянин Слуев выиграл бронзовую медаль на этапе Кубка мира по сноуборду

Россиянин Слуев выиграл бронзовую медаль на этапе Кубка мира по сноуборду
Другие / Прочие виды спорта 0

Российский сноубордист Игорь Слуев выиграл бронзовую медаль в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Италии. В малом финале турнира Слуев опередил представителя Австрии Лукаса Матиаса.

Другие представители России на этом этапе Кубка мира выступили значительно хуже. Лучшим из них стал Дмитрий Логинов — 15 место.

Сноуборд. Кубок мира. Кортина-д’Ампеццо, Италия.

Мужчины. Параллельный гигантский слалом

1. Роланд Фишналлер (Италия)
2. Ли Сан Хо (Корея)
3. Игорь Слуев (Россия)
4. Лукас Матиес (Австрия)
5. Радослав Янков (Болгария)

6. Штефан Баумайстер (Германия)

15. Дмитрий Логинов (Россия)

19. Вик Уайлд (Россия)...
21. Дмитрий Сарсембаев (Россия)
22. Ярослав Степанко (Россия)...
29. Андрей Соболев (Россия).

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019