Писеев: Загитова поступила абсолютно верно. Какая она умница!

Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев прокомментировал решение олимпийской чемпионки Алины Загитовой приостановить карьеру.

«Я ждал этого решения. Алина поступила абсолютно верно. Какая она умница! Верно оценила свои силы, состояние, форму. Поймите, чемпионка Олимпийских игр, мира и Европы ничего не теряет. Всё уже выиграно, так много достигнуто. Допустим, она бы приняла участие в первенстве России в Красноярске. Что бы это дало?

Её спортивный характер? Он как раз и проявился в этом сезоне. Катаясь в одной группе с молоденькими девчонками, она и преподавала им эти уроки мужества. Тренировалась, сражалась, а они, глядя на Алину, за ней тянулись, на неё равнялись. В их победах сегодняшних и, надеюсь, будущих, есть помимо усилий Этери Тутберидзе и заслуга Загитовой.

Что ждёт Алину дальше? Фигурное катание. Она будет в этом сезоне тренироваться, выступать в шоу в своё удовольствие и ради любящих её зрителей. Ведь о прощании со льдом речи нет», — приводит слова Писеева «Российская газета».