Ян победил Фейбера нокаутом на UFC 245

В Лас-Вегасе (США) состоялся бой на турнире UFC 245 в легчайшем весе между россиянином Петром Яном и американцем Юрайя Фейбером.

Бой завершился досрочной победой россиянина на 43-й секунде третьего раунда.

Нокаут Яна будет претендовать на главный момент вечера. После выхода из клинча, россиянин нанёс резкий удар стопой по подбородку Фейбера, отправив в нокаут.

Для Яна эта победа стала уже шестой подряд, что является самой продолжительной серией в его дивизионе.

Таким образом, Пётр Ян одержал 16-ю победу в профессиональной карьере при одном поражении. Для Юрайи Фейбера это поражение стало 11-м в карьере при 35 победах.