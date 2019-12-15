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Ян победил Фейбера нокаутом на UFC 245

Ян победил Фейбера нокаутом на UFC 245
Другие / Прочие виды спорта 0

В Лас-Вегасе (США) состоялся бой на турнире UFC 245 в легчайшем весе между россиянином Петром Яном и американцем Юрайя Фейбером.

Бой завершился досрочной победой россиянина на 43-й секунде третьего раунда.

Нокаут Яна будет претендовать на главный момент вечера. После выхода из клинча, россиянин нанёс резкий удар стопой по подбородку Фейбера, отправив в нокаут.

Для Яна эта победа стала уже шестой подряд, что является самой продолжительной серией в его дивизионе.

Таким образом, Пётр Ян одержал 16-ю победу в профессиональной карьере при одном поражении. Для Юрайи Фейбера это поражение стало 11-м в карьере при 35 победах.

UFC. UFC 245
Пётр Ян (W) - Юрайя Фейбер
15 декабря 2019, воскресенье. 06:10 МСК
Окончено
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