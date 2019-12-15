Ян победил Фейбера нокаутом на UFC 245
В Лас-Вегасе (США) состоялся бой на турнире UFC 245 в легчайшем весе между россиянином Петром Яном и американцем Юрайя Фейбером.
Бой завершился досрочной победой россиянина на 43-й секунде третьего раунда.
Нокаут Яна будет претендовать на главный момент вечера. После выхода из клинча, россиянин нанёс резкий удар стопой по подбородку Фейбера, отправив в нокаут.
Для Яна эта победа стала уже шестой подряд, что является самой продолжительной серией в его дивизионе.
Таким образом, Пётр Ян одержал 16-ю победу в профессиональной карьере при одном поражении. Для Юрайи Фейбера это поражение стало 11-м в карьере при 35 победах.
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