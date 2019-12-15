«Мусорная яма ненависти и буллинга». Траньков – о современном фигурном катании

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков крайне негативно высказался о современном фигурном катании. По его мнению, с приходом фанатов этот вид спорта превратился в «мусорную яму».
«Мир искусства на льду, красоты, классики, эстетики всегда был понятен только узкому кругу ценителей. Настоящих поклонников этого вида спорта. Пришло новое время, а с ним в фигурное катание пришло слово «фанат». Не болельщик, не любитель или поклонник — фанат.
Я буду скучать по старому доброму фигурному катанию, только время покажет к чему это приведёт. А пока, что моё сердце разбито, потому что мой спорт, призванный дарить добро и эстетическое удовольствие, превратился в мусорную яму ненависти и буллинга. Я попытался убежать от этого год назад, после чемпионата России, вернулся год спустя в надежде, что улеглось, но всё стало ещё хуже.
Теперь осталось только синхронное катание, вид в который раковые клетки фанатства ещё не пустили свои метастазы. Уверен мало кто из фанатов в курсе, что мы действующие чемпионы мира в этом виде. И он реально массовый в мире и у нас. Теперь, пожалуй, буду следить внимательно за синхронным, ибо всё остальное у меня вызывает горечь и стыд. Спасибо тебе, фанат», — написал Траньков на своей странице в «Инстаграме».
Ранее команда Этери Тутберидзе жёстко ответила критикам объявленного накануне решения олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Среди них — заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова и двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.
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