Бутырская: выбор Загитовой и Тутберидзе нужно уважать, а не пиариться на этом

Чемпионка мира по фигурному катанию 1999 года Мария Бутырская выразила мнение, что приостановившая карьеру Алина Загитова не будет менять тренера, а также прокомментировала перепалку между штабом Этери Тутберидзе и Евгением Плющенко.
«Здесь история отличается от той же Жени Медведевой. Женя сама решила поменять тренера, а у Алины с Этери всё отлично, у команды тоже. Решение Алины не выступать было совместным. Алина отдохнёт, покатается в шоу, поживёт другой жизни. Да, жалко, что мы не увидим её на чемпионате России, Алина — наше украшение. Уверена, что Этери Георгиевна поддержала решение ученицы, от неё Алина не уйдёт.
Что касается заявления Плющенко, то у нас очень маленький мирок. Уверена, что Женя понимает Алину. Когда столько титулов, надо найти мотивацию, соскучиться по спорту. Это выбор Алины и Этери Георгиевны. Мы должны уважать их выбор, а не пиариться на этом. Они сделали всё грамотно, объявили на всю страну», — сказала Бутырская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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