Песков рассказал, на чём будет базироваться апелляция на решение ВАДА

Решения Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о запрете российских флага и гимна на международных соревнованиях противоречит Олимпийской хартии, это будет отражено в апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS), сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы считаем, что решение о лишении флага нашей страны на международных соревнованиях, в том числе на предстоящей в Японии Олимпиаде, противоречит Олимпийской хартии и является неприемлемым. Это также будет использовано в нашей апелляции. Все исполнены решимости делать всё, что предусмотрено соответствующими международными законами, для защиты и наших интересов, и наших флага и гимна», — приводит слова Пескова ТАСС со ссылкой на Первый канал.
9 декабря исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства принял решение запретить российским спортсменам участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях в течение четырёх лет.
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