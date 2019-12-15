«Озверели от злобы». Мишин — о скандалах в фигурном катании

Известный тренер по фигурному катанию Алексей Мишин не стал комментировать новый скандал в российском фигурном катании, связанный с перерывом в карьере олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Команда Этери Тутберидзе жёстко отреагировала на критику своей фигуристки и получила немало нелицеприятных ответов.

«Когда же у людей появится чувство собственного достоинства? Чтобы высказываться по-человечески и тактично. Меня просят, чтобы я дал комментарий на тему словесных боев Антанты и Тройственного союза. Делают заявления Татьяна Тарасова, Женя Плющенко, тренерский штаб Этери Тутберидзе. Не хочу в это вмешиваться. Люди играют в пинг-понг шариками из шоколадного джема. Чем меньше люди будут комментировать, чем быстрее всё утихнет, тем здоровее будет наш вид спорта. Уже озверели от злобы. Хочу пожелать тем, кто во всё это вовлечён: займитесь самоочищением, тогда и фигурное катание будет чище», — приводит слова Мишина «Спорт день за днём».