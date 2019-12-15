Мишин: мои слова извратили и сказали — рехнулся, Загитову в старухи записал

Известный тренер Алексей Мишин, воспитавший Алексея Ягудина и Евгения Плющенко, Елизавету Туктамышеву и Софью Самодурову, рассказал, как пострадал от хейтерства, дав безобидный комментарий к решению Алины Загитовой приостановить карьеру.
«Надо прекратить хейтерство. А то творится что-то невообразимое вокруг нашего вида спорта. Мне кажется, этим «забрызгиванием» фигурного катания в различных СМИ и соцсетях занимаются люди, не удовлетворенные жизнью.
Я вот недавно дал комментарий. Проникновенно пожелал Алине Загитовой счастья и удачи, сказал, что у неё в жизни будут разные этапы. Когда-то она была ребёнком, потом – подростком, стала девушкой, предстоит стать ещё женой, мамой, бабушкой. Так всё это перевели «на шершавый язык плаката», извратили. Сказали, что Мишин рехнулся: сам старик, и Алину в старухи записал», — приводит слова Мишина «Спорт день за днём».
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