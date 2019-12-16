Алиса Лью: Трусова попробовала пять четверных, может, я смогу сделать больше

Американская фигуристка Алиса Лью, которая в юниорском финале серии Гран-при уступила только россиянке Камиле Валиевой, рассказала, что равняется на учениц Этери Тутберидзе.

«Постановка, которая вдохновляет меня больше всего, – это произвольная Алины Загитовой в Пхёнчхане. Потому что она первая решилась исполнить вообще все прыжки во второй половине и набрала максимально возможное количество баллов. Это мотивирует меня работать ещё упорнее.

То, что делает Трусова – это нечто невообразимое. Она очень храбрая и сильная, я стараюсь равняться на неё. Она попробовала пять четверных, может, я смогу сделать больше.

В артистическом плане я пока не слишком хороша. Я бы сказала, что вообще не хороша. Предстоит очень много работы. Сейчас я больше думаю о четверных. Стараемся сделать так, чтобы они получались так же лёгко, как тройные. А по идее надо задумываться о прыжке только во время захода на него, а до этого нужно заниматься презентацией программы», — приводит слова Лью «Спорт Бизнес Online».