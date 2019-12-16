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Кихира отреагировала на решение Загитовой приостановить карьеру

Кихира отреагировала на решение Загитовой приостановить карьеру
Другие / Фигурное катание 0

Японская фигуристка Рика Кихира прокомментировала решение олимпийской чемпионки россиянки Алины Загитовой приостановить карьеру. Загитова сообщила, что не будет участвовать в предстоящем чемпионате России и не станет претендовать на место в сборной на чемпионате Европы и мира без отбора.

«Если честно, я очень удивлена. Мы соревновались друг с другом, так что отчасти мне её действительно будет не хватать», — приводит слова Кихиры The Mainchini.

В прошедшем финале Гран-при в Турине (Италия) Кихира заняла четвёртое место, Загитова стала последней, шестой. Рика – первая в истории одиночница, исполнившая каскад тройной аксель-тройной тулуп на соревнованиях ISU.

В марте 2019 года Загитова выиграла чемпионат мира в Сайтаме, Кихира стала четвёртой.

Загитова приостановила карьеру. Похоже, она больше не вернётся
Всё правильно сделала!
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