Американская фигуристка: Мишин мне сказал: «Видишь? Вот там у нас попкорн!»

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года, американская фигуристка Бради Теннелл поделилась впечатлениями от работы с российским тренером Алексеем Мишиным. Летом она тренировалась в лагере Мишина во Франции.

«Разумеется, я очень благодарна Алексею Мишину за то, что он разрешил мне присоединиться к его тренировочному лагерю. Я очень многому научилась, это был восхитительный опыт. Я очень рада была возможности потренироваться вместе с некоторыми другими спортсменами. И, конечно, в Куршевеле очень красиво. В общем, это время очень сильно отличалось от того, к чему я привыкла, и я многому научилась.

К сожалению, на сборе не было Лизы Туктамышевой, она была занята в ледовых шоу. Но там были Софья Самодурова и некоторые другие спортсмены. Я бы сказала, что с Софьей я общалась больше всего. Я не знаю, насколько хорошо говорят по-английски другие спортсмены, но Софья разговаривает отлично.

Когда фигурист срывает прыжок, Мишин называет это попкорном. Он говорит: «Видишь? Вот там у нас попкорн!» По-моему, это очень смешно. Большинство тренеров сильно злятся, когда кто-то срывает прыжок, потому что это вырастает в плохую привычку. А он просто говорит: «Нет! Это попкорн!» — цитирует Теннелл Sport24.

В финале Гран-при в Турине американка заняла пятое место.