Клебо пропустит этап Кубка мира в Планице

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года, 23-летний лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо не вошёл в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира, который пройдёт в Планице (Словения) 21-22 декабря, сообщает Dagbladet.
В минувшие выходные Клебо досрочно завершил выступление на этапе Кубка мира в Давосе. После победы в спринте он пропустил индивидуальную гонку.
В заявку мужской команды на этап в Планице включены Эрик Вальнес, Синдре Бьёрнестад Скар, Ховард Солос Тёугбёль, Эйрик Брандсдаль, Йоран Тефре, Пол Ауне. В состав женской сборной попали Майкен Касперсен Фалла, Мари Эйде, Лотта Уднес Венг, Тириль Уднес Венг, Ане Аппельквист Стенсет, Кристин Ставос Шистад.
В рамках этапа в Планице пройдут индивидуальные и командные спринтерские гонки.
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