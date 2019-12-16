Клебо пропустит этап Кубка мира в Планице

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года, 23-летний лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо не вошёл в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира, который пройдёт в Планице (Словения) 21-22 декабря, сообщает Dagbladet.

В минувшие выходные Клебо досрочно завершил выступление на этапе Кубка мира в Давосе. После победы в спринте он пропустил индивидуальную гонку.

В заявку мужской команды на этап в Планице включены Эрик Вальнес, Синдре Бьёрнестад Скар, Ховард Солос Тёугбёль, Эйрик Брандсдаль, Йоран Тефре, Пол Ауне. В состав женской сборной попали Майкен Касперсен Фалла, Мари Эйде, Лотта Уднес Венг, Тириль Уднес Венг, Ане Аппельквист Стенсет, Кристин Ставос Шистад.

В рамках этапа в Планице пройдут индивидуальные и командные спринтерские гонки.