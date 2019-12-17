Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Тренер сборной России по гандболу — о выступлении на ЧМ: произошла досадная осечка

Тренер сборной России по гандболу — о выступлении на ЧМ: произошла досадная осечка
Другие / Гандбол 0

Тренер сборной России по гандболу Алексей Алексеев оценил выступление команды на женском чемпионате мира в Японии. Россиянки в полуфинале проиграли голландкам со счётом 32:33, а в матче за бронзу обыграли норвежек — 33:28.

«Всё было хорошо, механизм был слаженный. Произошла досадная осечка. Сыграли бы ещё несколько игр — результат был бы другим. Такое случается. Но девочки – молодцы. С Норвегией был принципиальный матч. Спасибо, что выиграли.

Не соглашусь, что не было серьёзных соперников. Были достойные соперники. Фаворитами были мы и Норвегия. Иногда полезно оступиться на ранней стадии, но мы прошли всё на одном дыхании. Было бы дополнительное время, уверен, что вытащили бы эту игру (полуфинал. — Прим. «Чемпионата»), — передаёт слова Алексеева корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Чемпионками мира стали голландки.

Медали через десять лет! Российские гандболистки раздавили норвежек
Мощь, уверенность, красота. Как же жаль, что это был не финал.
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019