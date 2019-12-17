Тренер сборной России по гандболу — о выступлении на ЧМ: произошла досадная осечка

Тренер сборной России по гандболу Алексей Алексеев оценил выступление команды на женском чемпионате мира в Японии. Россиянки в полуфинале проиграли голландкам со счётом 32:33, а в матче за бронзу обыграли норвежек — 33:28.
«Всё было хорошо, механизм был слаженный. Произошла досадная осечка. Сыграли бы ещё несколько игр — результат был бы другим. Такое случается. Но девочки – молодцы. С Норвегией был принципиальный матч. Спасибо, что выиграли.
Не соглашусь, что не было серьёзных соперников. Были достойные соперники. Фаворитами были мы и Норвегия. Иногда полезно оступиться на ранней стадии, но мы прошли всё на одном дыхании. Было бы дополнительное время, уверен, что вытащили бы эту игру (полуфинал. — Прим. «Чемпионата»), — передаёт слова Алексеева корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Чемпионками мира стали голландки.
- 17 декабря 2019
-
12:59
-
12:43
-
12:42
-
12:35
-
12:23
-
12:20
-
12:07
-
11:56
-
11:52
-
11:09
-
11:04
-
10:55
-
10:52
-
10:23
-
09:26
-
09:20
-
06:40
-
00:24
- 16 декабря 2019
-
23:23
-
23:10
-
22:33
-
21:08
-
21:04
-
21:01
-
20:43
-
20:22
-
20:12
-
20:07
-
19:56
-
19:28
-
19:10
-
18:45
-
18:40
-
18:31
-
17:58