Тренер сборной России по гандболу — о выступлении на ЧМ: произошла досадная осечка

Тренер сборной России по гандболу Алексей Алексеев оценил выступление команды на женском чемпионате мира в Японии. Россиянки в полуфинале проиграли голландкам со счётом 32:33, а в матче за бронзу обыграли норвежек — 33:28.

«Всё было хорошо, механизм был слаженный. Произошла досадная осечка. Сыграли бы ещё несколько игр — результат был бы другим. Такое случается. Но девочки – молодцы. С Норвегией был принципиальный матч. Спасибо, что выиграли.

Не соглашусь, что не было серьёзных соперников. Были достойные соперники. Фаворитами были мы и Норвегия. Иногда полезно оступиться на ранней стадии, но мы прошли всё на одном дыхании. Было бы дополнительное время, уверен, что вытащили бы эту игру (полуфинал. — Прим. «Чемпионата»), — передаёт слова Алексеева корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Чемпионками мира стали голландки.