Женская сборная Нидерландов по гандболу впервые выиграла чемпионат мира
Женская сборная Нидерландов одержала победу в финальном матче чемпионата мира по гандболу со сборной Испании. Встреча завершилась со счётом 30:29. Чемпионат мира проходил в Японии.
Сборная Нидерландов впервые в своей истории стала обладательницей золотых медалей мирового первенства. Помимо этого голландки получили путёвку на олимпийский турнир 2020 года, который состоится в Токио (Япония).
Ранее сборная России завоевала бронзовые медали, победив в матче за третье место сборную Норвегии со счётом 33:28. В полуфинале россиянки уступили голландкам. Это поражение стало для российской сборной первым и единственным на турнире.
Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Финал
Испания — Нидерланды — 29:30 (13:16, 16:14).
Женская сборная России по гандболу — бронзовый призёр чемпионата мира
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