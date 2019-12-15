Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Женская сборная Нидерландов по гандболу впервые выиграла чемпионат мира

Женская сборная Нидерландов по гандболу впервые выиграла чемпионат мира
Другие / Гандбол 0

Женская сборная Нидерландов одержала победу в финальном матче чемпионата мира по гандболу со сборной Испании. Встреча завершилась со счётом 30:29. Чемпионат мира проходил в Японии.

Сборная Нидерландов впервые в своей истории стала обладательницей золотых медалей мирового первенства. Помимо этого голландки получили путёвку на олимпийский турнир 2020 года, который состоится в Токио (Япония).

Ранее сборная России завоевала бронзовые медали, победив в матче за третье место сборную Норвегии со счётом 33:28. В полуфинале россиянки уступили голландкам. Это поражение стало для российской сборной первым и единственным на турнире.

Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Финал

Испания — Нидерланды — 29:30 (13:16, 16:14).

Женская сборная России по гандболу — бронзовый призёр чемпионата мира
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019