Воронин: Россия не получит олимпийскую квалификацию после того, что было 9 декабря

Генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин оценил выступление женской сборной России на чемпионате мира в Японии. В полуфинале подопечные Амброса Мартина проиграли голландкам со счётом 32:33, а в матче за бронзу обыграли норвежек — 33:28.

«Я представляю, как было тяжело пережить поражение. На мой взгляд, это можно назвать подвигом. Не каждый сможет себя морально настроить. У всех остаётся досада, наша сборная являлась самой мобильной, стабильной и дисциплинированной командой. Мы могли заслужить большего.

Хоть и не взяли золото, но максимальный результат выполнен. Тренерский штаб свою задачу выполнил. То, что привезли медали впервые за 10 лет, говорит об этом», — передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Воронин выразил уверенность в том, что Россия не получит право принять олимпийский квалификационный турнир, который состоится в марте 2020 года.

«После тех событий, которые произошли 9 декабря, мы, к сожалению, этот турнир не получим», — сказал Воронин.

9 декабря исполком ВАДА на четыре года отстранил Россию от крупнейших международных соревнований за махинации с данными Московской лаборатории.