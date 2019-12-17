Манагарова: будем биться, независимо от того, под каким флагом выйдем на игру
Правая крайняя сборной России по гандболу Юлия Манагарова подвела итог выступления национальной команды на чемпионате мира, который проходил в Японии. Российская сборная заняла третье место. Манагарова заверила, что россиянки станут сильнее.
«Какая из наших сборных была сильнее? Сложно сравнивать. У каждой из команд были свои плюсы и минусы. Я могу сказать только, что у нас отличная сборная, в которую уже добавились молодые игроки, способные ярко себя проявить на самом высоком уровне. К Олимпиаде мы будем ещё сильнее, тем более вернутся травмированные. Будем биться независимо от того, под каким флагом выйдем на игру и как нас назовут», — сказала Манагарова корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
Манагарова: после поражения в полуфинале некогда было сопли размазывать
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