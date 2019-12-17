Манагарова: после поражения в полуфинале некогда было сопли размазывать

Правая крайняя сборной России по гандболу Юлия Манагарова подвела итоги выступления национальной команды на чемпионате мира, который проходил в Японии. Россиянки заняли третье место.

«Каких больше эмоций? Положительных. И от результата, ведь мы вошли в тройку лучших команд мира, и от того, какую игру показывали на протяжении всего турнира. Поражение в полуфинале было обидным, но мы счастливы, что домой вернулись не с пустыми руками. Турнир мы завершили победой над нашим принципиальным соперником, показав хороший гандбол. Давайте ценить то, чего добилась сборная России сейчас.

Настрой на борьбу за бронзу? Тут всё просто. После игры мы, конечно, приехали совсем никакие в гостиницу, но нам некогда было сопли размазывать. На следующий день после полуфинала провели командное собрание. Тренеры попросили нас достойно завершить турнир. Ведь мы месяц не были дома, не видели семьи, родных. А ещё добавили, что одно поражение ничего не меняет, нужно выходить и сыграть так, как мы умеем. Плюс раздражитель был очень хороший, хотя я удивилась, что норвежки проиграли испанкам в полуфинале. На бронзовый матч мы вышли в отличном настроении», — сказала Манагарова корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.