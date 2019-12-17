Судья по фигурному катанию дисквалифицирован за пьянство

Эстонский судья Николай Сальников дисквалифицирован на два года. Во время работы на этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию в Энье (Италия) в начале октября он присутствовал на мероприятии в нетрезвом виде, сообщает официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU).

«Сальников на собрании судей и жеребьёвке был совершенно пьян и не смог подтвердить своё присутствие во время переклички.

Перед стартом первоначального собрания судей он уснул, облокотившись на коллегу рядом, женщине пришлось отодвинуть стул от него. В конце встречи он всё еще был настолько пьян, что едва мог встать со своего места, а затем упал, ему потребовалась помощь, чтобы добраться до автобуса, который отвозил судей в гостиницу.

Сальников оценивал короткую программу у юношей в четверг и произвольные прокаты в субботу. В пятницу же его видели в ресторане рядом с катком, где он заказывал один алкогольный напиток за другим и был настолько пьян, что владелец заведения связался с оргкомитетом соревнований. Координатору турнира от ISU пришлось просить перестать продавать Сальникову спиртное. Опять же, он был сильно пьян и не смог самостоятельно вернуться в гостиницу на маршрутном автобусе. Оргкомитету пришлось организовать специальный автомобиль для его возвращения в отель», — говорится в решении ISU.

Как отмечается в постановлении, срок дисквалификации судьи будет отсчитываться от 16 декабря 2019 года.