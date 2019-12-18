Ушла из жизни олимпийская чемпионка в барьерном беге Бальцер

На 82-м году жизни после непродолжительной болезни скончалась олимпийская чемпионка в барьерном беге немка Карин Бальцер, сообщает официальный сайт Европейской легкоатлетической ассоциации. На Олимпийских играх 1964 года в Токио (Япония) она выиграла золото в беге на 80 м с барьерами.
На Олимпиаде 1972 года в Мюнхене Бальцер завоевала бронзу в беге на 100 м с барьерами. Кроме того она трижды становилась чемпионкой Европы.
На её счету семь мировых рекордов и 37 лучших результатов сезона в мире. Она установила первый ратифицированный мировой рекорд на дистанции 100 м с барьерами — 13,3 секунды. Это случилось в июне 1969 года.
В качестве тренера она работала с сыном Фальком (серебряный призёр чемпионата Европы 1998 года) и Аньей Рюккер, которая в 1996 году завоевала бронзу Олимпийских игр.
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