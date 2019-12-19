Чен — о бойкоте Олимпиады: представляю, как Матвиенко и Толстой в трениках бегают

Чемпионка мира в закрытых помещениях 1995 года в тройном прыжке Иоланда Чен прокомментировала отстранение России от международных соревнований на четыре года и призывы российских депутатов бойкотировать Олимпийские игры. Ранее за проведение собственных соревнований выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Также бойкотировать Олимпиаду призывал вице-спикер Госдумы РФ Пётр Толстой.

«Призывы Матвиенко – за гранью фантастики. Могу представить, как Валентина Ивановна с Петром Олеговичем бегают в трениках вокруг Совета Федерации. Только вот их спорт не вызовет такого интереса у зрителя, как Олимпиада. Я вообще считаю, что озвучивать такие вещи с трибун — это катастрофа. Озвучивать такое даже не надо, это неприлично. Мы это уже проходили, Спартакиада народов СССР. Вариться в своём соку совершенно невозможно», — сказала Чен в эфире программы A-Team на радио «Эхо Москвы».