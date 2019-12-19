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В РУСАДА объяснили следующие шаги по подаче апелляции в CAS

В РУСАДА объяснили следующие шаги по подаче апелляции в CAS
Другие / Прочие виды спорта 0

Глава наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Александр Ивлев рассказал, как будет проходить подготовка к подаче апелляции на решение Всемирного антидопингового агентства о санкциях в отношении российского спорта. Ранее набсовет РУСАДА принял решение не согласиться с выводами ВАДА.

«Рекомендация о несогласии с решением ВАДА будет представлена общему собранию РУСАДА, потом будет подготовлено письмо от имени президента. Думаю, что это будет в ближайшие 10-15 дней. Дальше мяч будет на стороне ВАДА, и ситуация будет развиваться в правовом поле. Предполагаю, что юридические компании, которые будут сопровождать процесс, будут принимать во внимание большое количество аргументов», — цитирует Ивлева ТАСС.

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