В РУСАДА объяснили следующие шаги по подаче апелляции в CAS
Глава наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Александр Ивлев рассказал, как будет проходить подготовка к подаче апелляции на решение Всемирного антидопингового агентства о санкциях в отношении российского спорта. Ранее набсовет РУСАДА принял решение не согласиться с выводами ВАДА.
«Рекомендация о несогласии с решением ВАДА будет представлена общему собранию РУСАДА, потом будет подготовлено письмо от имени президента. Думаю, что это будет в ближайшие 10-15 дней. Дальше мяч будет на стороне ВАДА, и ситуация будет развиваться в правовом поле. Предполагаю, что юридические компании, которые будут сопровождать процесс, будут принимать во внимание большое количество аргументов», — цитирует Ивлева ТАСС.
Глава набсовета РУСАДА — об обращении в CAS: у нас достаточно сильные аргументы
- 19 декабря 2019
-
15:38
-
15:15
-
14:49
-
14:44
-
14:37
-
14:09
-
14:08
-
13:51
-
13:39
-
13:25
-
13:24
-
13:03
-
12:59
-
12:49
-
12:34
-
12:02
-
11:31
-
11:23
-
11:15
-
11:03
-
10:49
-
10:48
-
10:38
-
10:31
-
09:47
-
09:34
-
09:25
-
09:24
-
09:16
-
09:00
-
08:38
-
00:54
-
00:40
-
00:18
- 18 декабря 2019
-
23:54
Партнерский контент