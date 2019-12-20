Клубный ЧМ по пляжному футболу состоится в Москве с 12 по 16 февраля

Официальный сайт Всемирной организации пляжного футбола (BSWW) сообщил, что Москва примет клубный чемпионат мира по пляжному футболу в 2020 году.

Турнир пройдёт с 12 по 16 февраля.

В 2019 году клубный чемпионат мира уже проходил в Москве во дворце спорта «Мегаспорт».

Ранее наставник сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв выразил надежду, что матчи чемпионата мира 2021 года пройдут на Красной площади. Турнир состоится в Москве с 1 по 11 июля.

Напомним, под руководством Лихачёва сборная России дважды выиграла чемпионат мира (2011, 2013), пять раз — Евролигу (2009, 2011, 2013, 2014, 2017), дважды — Кубок Европы (2010, 2012), трижды — Межконтинентальный кубок (2011, 2012, 2015) и Европейские игры (2015).

Лихачёв: для сборной России по пляжному футболу сезон получился уникальным