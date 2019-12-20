Чемпионка мира по синхронному плаванию среди микст-дуэтов перенесла операцию на плече

Двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы по синхронному плаванию в микст-дуэте Майя Гурбанбердиева сообщила, что перенесла операцию на плече. Гурбанбердиева выступает в паре с Александром Мальцевым.
«Не думала я, что год будет подходить к концу именно так… В первую очередь хочу сказать спасибо моим прекрасным хирургам, которые вложили все силы и душу для того, чтобы я смогла вернуться в спорт.
К сожалению, это уже не первая операция на плече, поэтому те, кто думает, что синхронное плавание не травмоопасный вид спорта, — вы ой как сильно ошибаетесь.
Ничего, я не унываю, не вешаю носа, потому что хочу выступать ещё очень и очень долго, а здоровье — залог успеха спортсмена.
Надеюсь, что как можно скорее вернусь в строй, а вы, дорогие друзья, поддержите Александра Мальцева, потому что сейчас eму предстоит очень непростой период, и всю команду в связи с последними событиями, о которых вы прекрасно знаете. Им очень нужна ваша поддержка», — написала Гурбанбердиева на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» Майи Гурбанбердиевой.
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