Непомнящий выиграл этап Гран-при ФИДЕ в Иерусалиме и отобрался на турнир претендентов

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий стал победителем заключительного этапа Гран-при ФИДЕ, организуемого компанией World Chess. Соревнования проходили в Иерусалиме.

Накануне в первой финальной партии с классическим контролем времени Непомнящий чёрными фигурами на 96-м ходу одержал победу над китайским шахматистом Вэй И. Вторая, в которой Непомнящий играл белым цветом, завершилась вничью на 27-м ходу.

По итогам Гран-при ФИДЕ в турнир претендентов отбираются два лучших гроссмейстера. Первую путёвку завоевал Александр Грищук, который уже выступил на трёх предыдущих этапах серии. Вторую получит Непомнящий. Россиянину обязательно нужно было выигрывать этап в Иерусалиме, чтобы опередить француза Максима Вашье-Лаграва.

Таким образом, по итогам Гран-при ФИДЕ на турнир претендентов отобрались два россиянина – Грищук и Непомнящий. На уайлд-кард претендует Кирилл Алексеенко, ставший третьим на другом отборочном соревновании – турнире на острове Мэн.