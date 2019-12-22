Волейболистки московского «Динамо» на выезде обыграли «Уралочку-НТМК»
Волейболистки московского «Динамо» в выездном матче 10-го тура чемпионата России среди команд Суперлиги нанесли поражение «Уралочке-НТМК» из Свердловской области со счётом 3:1 (25:22, 25:22, 19:25, 25:13).
Для бело-голубых это шестая победа в 10 матчах соревнований. «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Уралочка-НТМК», располагающаяся на второй позиции, потерпела только второе поражение в сезоне-2019/20.
11-й тур национального чемпиона пройдёт уже в 2020 году. 19 января московское «Динамо» на выезде сыграет с казанскими одноклубницами.
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
10-й тур
«Уралочка-НТМК» (Свердловская обл.) – «Динамо» (Москва) — 1:3 (22:25, 22:25, 25:19, 13:25).
- 22 декабря 2019
-
18:02
-
17:47
-
17:15
-
16:41
-
14:28
-
14:03
-
13:55
-
13:49
-
11:00
-
09:24
-
09:16
-
00:46
- 21 декабря 2019
-
23:59
-
22:39
-
21:51
-
21:39
-
19:17
-
19:01
-
17:47
-
17:19
-
15:49
-
15:10
-
15:04
-
14:21
-
13:51
-
13:26
-
12:18
-
12:15
-
11:24
-
11:15
-
10:55
-
10:47
-
10:34
-
09:49
-
09:13
Партнерский контент