Волейболистки московского «Динамо» на выезде обыграли «Уралочку-НТМК»

Волейболистки московского «Динамо» в выездном матче 10-го тура чемпионата России среди команд Суперлиги нанесли поражение «Уралочке-НТМК» из Свердловской области со счётом 3:1 (25:22, 25:22, 19:25, 25:13).

Для бело-голубых это шестая победа в 10 матчах соревнований. «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Уралочка-НТМК», располагающаяся на второй позиции, потерпела только второе поражение в сезоне-2019/20.

11-й тур национального чемпиона пройдёт уже в 2020 году. 19 января московское «Динамо» на выезде сыграет с казанскими одноклубницами.

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10-й тур

«Уралочка-НТМК» (Свердловская обл.) – «Динамо» (Москва) — 1:3 (22:25, 22:25, 25:19, 13:25).