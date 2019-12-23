Карякин: москвичи на улицах и в метро будто боятся лишний раз вам улыбнуться

Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал о своём отношении к Москве. Карякин родился в Крыму, но затем переехал в Москву, где живёт уже 10 лет.
«Главное отличие москвичей от жителей других городов в закрытости и напряжённости. Люди на улицах и в метро как будто боятся лишний раз вам улыбнуться. И хотя в прошлом году чемпионат мира по футболу растопил сердца москвичей, думаю, климат накладывает свой отпечаток.
Нигде в мире нет такого красивого, а самое главное — чистого метро. Мне почему-то всегда первым делом хочется показать иностранцам наш московский метрополитен. Каждая станция — отдельный экспонат, который можно рассматривать часами. Скульптуры на «Площади Революции», «Киевская» Кольцевой линии больше напоминает картинную галерею, величественные колонны на «Маяковской». А сколько легенд и историй с ним связано», — приводит слова Карякина «Москвич» Mag.
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