Косторная, возможно, не выступит на чемпионате России по фигурному катанию

Журналист Василий Конов заявил, что российская фигуристка Алёна Косторная может пропустить чемпионат России. По его словам, окончательное решение ещё не принято.
«Участие Алёны Косторной, по неподтверждённым слухам, в чемпионате России под вопросом. Это одна из самых обсуждаемых кулуарных тем. Окончательного решения нет, как нет и подтверждения данной информации. Пока это всё на уровне слухов, но если Алёна не сможет принять участие в чемпионате, то перед федерацией встанет вопрос, что делать с составом на чемпионат Европы.
Никаких фото и видео с тренировок после финала Гран-при в публичном пространстве не было. «Инстаграм» Алёны без обновлений уже 10 дней, хотя это и не рекорд. Раньше паузы в публикациях бывали и больше», — написал Конов в «Телеграме».
Чемпионат России по фигурному катанию будет проходить в Красноярске с 26 по 29 декабря.
- 23 декабря 2019
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