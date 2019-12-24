Кокшаров: ЧЕ-2020 по гандболу — реальный шанс сесть в последний вагон олимпийского поезда

Главный тренер мужской сборной России по гандболу Эдуард Кокшаров рассказал о настрое команды перед чемпионатом Европы 2020 года. Турнир пройдёт с 9 по 26 января в Австрии, Норвегии и Швеции.

Российские гандболисты на групповом этапе в Мальмё (Швеция) встретятся с командами Венгрии, Дании и Исландии.

«Что важнее всего успеть до старта в Мальмё? Закрепиться на позициях стабильности, необходимой на топ-турнирах. Вспомните минувший чемпионат мира. Мы неплохо смотрелись в играх против грандов, но не могли удержаться на том же уровне во встречах с командами слабее.

В октябре на турнире в Аргентине мы неудачно провели встречу с хозяевами после трудной дороги. Но потом дважды подряд неплохо сыграли против испанцев и поляков. Вот это обнадёжило — как признак необходимого постоянства.

Чемпионат Европы — это реальная возможность сесть в последний вагон олимпийского поезда. Ради достижения этой цели надо отбросить всё малозначимое и второстепенное. Для начала — в матчах предварительного раунда, где вообще не будет права на ошибку", — цитирует Кокшарова «Гандбол. Быстрый центр».