Кокшаров: ЧЕ-2020 по гандболу — реальный шанс сесть в последний вагон олимпийского поезда

Главный тренер мужской сборной России по гандболу Эдуард Кокшаров рассказал о настрое команды перед чемпионатом Европы 2020 года. Турнир пройдёт с 9 по 26 января в Австрии, Норвегии и Швеции.
Российские гандболисты на групповом этапе в Мальмё (Швеция) встретятся с командами Венгрии, Дании и Исландии.
«Что важнее всего успеть до старта в Мальмё? Закрепиться на позициях стабильности, необходимой на топ-турнирах. Вспомните минувший чемпионат мира. Мы неплохо смотрелись в играх против грандов, но не могли удержаться на том же уровне во встречах с командами слабее.
В октябре на турнире в Аргентине мы неудачно провели встречу с хозяевами после трудной дороги. Но потом дважды подряд неплохо сыграли против испанцев и поляков. Вот это обнадёжило — как признак необходимого постоянства.
Чемпионат Европы — это реальная возможность сесть в последний вагон олимпийского поезда. Ради достижения этой цели надо отбросить всё малозначимое и второстепенное. Для начала — в матчах предварительного раунда, где вообще не будет права на ошибку", — цитирует Кокшарова «Гандбол. Быстрый центр».
- 24 декабря 2019
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