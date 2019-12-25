Фигуристка Тараканова снялась с чемпионата России

Фигуристка Анастасия Тараканова сообщила, что пропустит чемпионат России — 2020 в Красноярске. Причиной, по которой спортсменка снялась с соревнования, стала травма.
«Дорогие мои болельщики, очень жаль, что я не смогу принять участие в чемпионате России, я получила небольшую травму, и тренер решил меня поберечь. Теперь все силы буду вкладывать, чтобы быстро восстановиться и подготовиться к первенству страны и финалу кубка России. Спасибо за поддержку!» — написала фигуристка на своей странице в «Инстаграме».
Чемпионат России будет проходить с 26 по 29 декабря в спортивно-зрелищном комплексе «Платинум Арена Красноярск».
Тараканова выиграла пятый этап Кубка России по фигурному катанию, который проходил в Москве в конце ноября. Анастасия, шедшая на третьем месте после короткой программы, выиграла произвольный прокат и поднялась на верхнюю ступень пьедестала почёта, опередив Серафиму Саханович.
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