Панкратов: если вместо Колобкова придёт «патриот», спортсмены его проклянут

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Денис Панкратов рассказал, как реагирует на высказывания о том, что выступать под нейтральным флагом непатриотично.
«Существуют разные варианты понимания патриотизма. Есть „патриоты“, которые приезжают в Турцию на отдых, по пьяни размахивают российским флагом и поют гимн. А спортивный патриотизм — это когда ты как нормальный человек заходишь в общую раздевалку, а не в отдельный VIP-зал для российской сборной. Ты приветствуешь американца, обнимаешься с украинцем, шутишь с французом, подкалываешь немца и даже помогаешь румыну.
Затем мы все вместе выходим на старт, плывем одинаковую дистанцию, и кто лучше выполнит свою работу, тот поднимается на высшую ступень пьедестала. И весь зал – без принуждения, с уважением и благоговением! – встаёт под гимн и смотрит на флаг. И ни у кого это не вызывает оскомины и пренебрежения. Наши „патриоты“ кричат о том, что Россия – самая лучшая. А мы пытаемся доказать, что Россия не хуже. Вот в этом разница нашего понимания патриотизма.
Сейчас многие говорят, что надо уволить Колобкова. Так вот, если к спортивной власти придёт „патриот“, он опять начнёт кричать, что Россию зажимают, да пошли вы лесом, да давайте повторим „Дружбу-84“… Кому это надо?! Ну вот кому?! О его „деятельности“ забудут через год. Спортсмены его проклянут навсегда. Болельщики не получат зрелище. Международное сообщество потеряет страну. В чём выгода?» — цитирует Панкратова РИА «Новости».
9 декабря исполком ВАДА проголосовал за отстранение России от крупнейших международных соревнований на четыре года за махинации с данными Московской антидопинговой лаборатории.
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