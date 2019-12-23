Панкратов: за что вся страна ненавидит Колобкова?

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Денис Панкратов оценил деятельность Павла Колобкова на посту министра спорта России.

«Кто сказал, что Колобков – это провал? Давайте вспомним, когда он стал министром? Когда всё полыхало. Доклад Макларена уже был, именно поэтому ушёл Мутко. А Колобкова сразу бросили на амбразуру — выкручивайся как можешь. Скажите мне, если бы мы передали базу, всё бы закончилось? И Колобков был бы молодец?

Он всё сделал правильно. Он чуть было не вытащил страну из этого дерьма! Если бы кто-то не взял на себя ответственность и не покопошился в базе, и Колобков бы её вовремя отдал, всё было бы неплохо. Да, последовали бы скандалы, да, у нас были бы какие-то дисквалификации задним числом, которых мы уже пережили сотни. Ну, была бы ещё сотня. Но РУСАДА сохранило бы статус, и к будущим олимпийским атлетам не было бы никаких вопросов. Колобкову это не дали сделать. Кто? Я даже не хочу узнавать это. Но вышла топорная непрофессиональная работа, сделанная опять же из лучших побуждений.

Прелесть Колобкова в том, что он ничего не изменил. Он дал возможность людям выруливать. Ещё раз обращаю внимание, что есть профессионалы, а есть люди, которые хотят помочь. Когда приходили люди, хотевшие помочь, со всей этой риторикой про патриотизм, и пытались в 2016 году чего-то добиться, они не добились ничего. По большому счёту нас полностью исключили из спортивной жизни. Но! Международное сообщество опять нам сделало реверанс. «Ребята, давайте так. Мы не будем принимать решение окончательно, пускай принимают решение федерации». И вот тогда профессионалы поехали разговаривать с профессионалами. И выход был найден. У нас в плавании выступили все, и так в 95% федераций.

Повторю, если бы те, кто хочет помочь, не влезали бы, у Колобкова всё бы получилось. Мы бы сейчас спокойно ехали на Олимпиаду. Колобков не делал резких движений, он спокойно, соблюдая свои национальные интересы, выполнял то, чего от нас просило международное сообщество. Но на финише ему, как обычно, сделали подножку. В итоге его сейчас вся страна ненавидит. А за что? Вот сформулируйте, за что?" — цитирует Панкратова РИА «Новости».

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